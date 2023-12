Pedina la ex fidanzata fino alla caserma dei carabinieri: lei entra e lo fa arrestare Un 45enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati dalla relazione sentimentale nei confronti della sua ex compagna: ha seguito la donna anche in caserma dove lei è andata per denunciarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Non accettava la fine della loro storia d'amore e ha iniziato a perseguitarla con messaggi, molestie telefoniche e pedinamenti. In arresto lo scorso 6 dicembre è finito un 45enne con l'accusa di atti persecutori aggravati dalla relazione sentimentale nei confronti della sua ex compagna.

Stando alle indagini dei carabinieri della Stazione di Salò, in provincia di Brescia, la donna si è presentata una notte in caserma per raccontare delle violenze e fare denuncia. Pochi secondo dopo nella stessa caserma è entrato anche l'uomo, che stava pedinando l'ex, chiedendo di parlare con la donna alla quale nel frattempo inviava messaggi per impedirle di formalizzare le accuse a suo carico. Subito è scattato il "codice rosso" come in tutti i casi di violenza sulle donne: ad attivarlo è stata la militare che si trovava di turno in caserma quella notte. Ha subito aiuto la donna in difficoltà e le ha garantito protezione.

L’uomo è stato così arrestato nella flagranza delle condotte persecutorie dai Carabinieri della Stazione che lo hanno condotto in carcere a disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, il quale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.