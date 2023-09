Perseguita e minaccia di morte la sua ex compagna: arrestato A Treviglio un uomo di cinquant’anni è stato arrestato perché accusato di aver perseguitato e minacciato di morte l’ex compagna.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato perché accusato di aver perseguitato e minacciato di morte l'ex compagna. L'episodio si è verificato a Treviglio, un comune che si trova nella provincia di Bergamo. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite. Non era la prima volta però che era vittima di reati simili da parte dell'ex che, in passato, era stato affidato in prova ai servizi sociali.

L'uomo ha perseguitato e minacciato di morte l'ex fidanzata

Il cinquantenne infatti aveva commesso reati contro la donna, ma aveva anche precedenti per droga e per illeciti contro il patrimonio. Il tribunale aveva quindi deciso per una misura più leggera. Il 29 agosto la donna ha chiamato le forze dell'ordine. Spaventata, ha denunciato che l'ex si era presentato sotto casa sua. L'uomo, infatti, ha iniziato a perseguitarla e minacciarla di morte dopo che lei aveva interrotto la loro relazione.

Il cinquantenne è stato portato in carcere

Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente. Hanno portato via il cinquantenne e hanno segnalato l'episodio al tribunale di Sorveglianza. Nella giornata di venerdì 1 settembre, i giudici hanno revocato l'affidamento ai servizi sociali e hanno decretato per una misura di custodia cautelare in carcere. Gli agenti lo hanno così arrestato e portato nell'istituto penitenziario di via Gleno dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.