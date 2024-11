Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail a Como: muore Massimo Santini

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 55 anni è morto nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre in un incidente con il suo scooter sulla Napoleona a Como all'altezza del vecchio ospedale Sant'Anna. L'impatto a terra è stato violentissimo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale: purtroppo però nulla è stato necessario per salvargli la vita.

Stando alla ricostruzione della prima dinamica, il 55enne durante una curva si è scontrato contro il guardrail. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente. L'automobilista del mezzo che seguiva lo scooter ha spiegato di aver visto l'uomo sbandare improvvisamente: sarebbe stato poi lui il primo a fermarsi e a prestare soccorso alla vittima. Tra le ipotesi c'è anche quella che la causa dello sbandamento sia dovuta a un malore del 55enne. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Como che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso.

Purtroppo nonostante la disperata corsa in ospedale, l'uomo è morto poco dopo: gravissime le ferite riportate dall'impatto. La vittima si chiamava Massimo Santini.