Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: uomo soccorso in arresto cardiaco Un uomo di 71 anni è stato soccorso in arresto cardiaco dopo che alla guida della sua auto si è andato a schiantare contro un palo a Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Violento incidente nel pomeriggio di oggi venerdì 19 gennaio a Brescia. Stando alle prime informazioni riportate da Areu, un'auto è andata a scontrarsi contro un palo in via Antonio Panigada 24. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire, forse un malore improvviso alla guida.

L'automobilista, un uomo di 71 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale a Brescia in codice rosso: l'anziano infatti è stato portato in ambulanza mentre i medici praticavano manovre di rianimazione in corso. Sul posto si sono precipitati i sanitari in automedica, auto infermieristica, ambulanza. Per cercare di liberare il prima possibile dall'auto il 71enne sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ora spetta agli agenti della polizia locale fare tutti gli accertamenti del caso e cercare di risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

Dalle prime informazioni risulterebbe che l'uomo sia rimasto vittima di un malore o sia stato distratto alla guida. Non risultano infatti altre auto o feriti coinvolti nel violento incidente. Tutte le verifiche però sono ancora in corso.