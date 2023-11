Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: morto ex consigliere comunale 55enne L’ex consigliere comunale di Valleve (Bergamo) Eros Passera è deceduto nella mattinata del 19 novembre dopo un incidente stradale. Con lui c’era una 16enne rimasta gravemente ferita nello schianto.

A cura di Enrico Spaccini

Un 55enne è morto nella mattinata di oggi, domenica 19 novembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale della Val Brembana, nel territorio comunale di Branzi (in provincia di Bergamo). L'uomo, alla guida di una Ford Focus, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro un muretto. Nello schianto è rimasta ferita anche una ragazza di 16 anni che è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove è ricoverata in Terapia intensiva in gravi condizioni.

La ricostruzione dell'incidente

La vittima è Eros Passera, 55enne originario di Valleve dove in passato ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale. Da qualche tempo lavorava come custode del condominio ‘Le Tre Cime' di Foppolo e, secondo quanto ricostruito finora, la scorsa notte era uscito per andare a riprendere la figlia della sua compagna e alcuni suoi amici da una festa a San Simone.

Per motivi ancora da chiarire, poco dopo il municipio di Branzi, Passera si è schiantato contro un muretto intorno alle 3 del 19 novembre. Dopo l'impatto, il 55enne si è allontanato dalla vettura forse perché ancora sotto choc per quanto accaduto. I carabinieri della Compagnia di Zogno lo hanno ritrovato senza vita poche ore più tardi in una zona impervia.

Gli altri passeggeri

A bordo dell'auto c'erano due ragazze, di 15 e 16 anni, un ragazzo 15enne e il nonno di una delle giovani. A riportare le ferite più gravi è stata la 16enne che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ragazza è stata già operata e al momento si trova ricoverata in Terapia intensiva. Stando alle ultime informazioni, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.