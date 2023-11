Perde il controllo dell’auto per l’asfalto bagnato e finisce contro un muretto: grave una 20enne Una 20enne è finita contro un muretto nel Pavese dopo aver perso il controllo dell’auto. La ragazza ha riportato un grave trauma a una gamba ed è ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Enrico Spaccini

L’auto che si è schiantata a Villanterio (foto da vigili del fuoco)

Una 20enne è rimasta gravemente ferita dopo essersi schiantata con l'auto contro un muretto sulla ex Statale 412 a Villanterio (in provincia di Pavia) nella mattinata di oggi, giovedì 2 novembre. La ragazza stava viaggiando a bordo di una Mercedes Classe A quando, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo della vettura in prossimità di una curva. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.

Lo schianto per l'asfalto bagnato

Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 9 di questa mattina, nel nuovo tratto della Val Tidone che da Villanterio conduce verso Valera Fratta. I carabinieri della Compagnia di Pavia intervenuti sul posto per i rilievi sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente, ma pare che la 20enne alla guida della Mercedes abbia fatto tutto da sola.

L'auto, infatti, pare essere uscita di strada in prossimità di una curva finendo per impattare contro un muretto di cemento armato. I vigili del fuoco di Pavia, arrivati insieme ai sanitari del 118, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

Le condizioni della 20enne

All'arrivo dei soccorsi, l'auto era quasi irriconoscibile. La parte anteriore era distrutta e al suo interno c'era ancora la 20enne residente a Gerenzago. I sanitari sono stati inviati sul posto in codice giallo, ma una volta estratta la conducente dal veicolo, con l'aiuto dei pompieri, hanno provveduto al trasferimento al Policlinico San Matteo in codice rosso.

La ragazza, che non ha mai perso conoscenza, avrebbe riportato un grave trauma a una gamba. Ricoverata in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.