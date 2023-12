Perde il controllo dell’auto per l’asfalto bagnato e schianta contro un tir: morto un 22enne Un 22enne si è schiantato contro un tir nel Mantovano dopo aver perso il controllo della sua auto. Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere in condizioni disperate ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Un 22enne è morto nella mattinata di oggi, venerdì 1 dicembre, in un incidente stradale all'imbocco della tangenziale di Guidizzolo (in provincia di Mantova). Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando, una Citroen C3, finendo per invadere la corsia opposta schiantandosi contro un tir. All'arrivo dei sanitari, le sue condizioni erano disperate ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

L'incidente a causa dell'asfalto viscido dalla pioggia

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8 dell'1 dicembre. Il 22enne stava percorrendo la tangenziale che conduce a Novagli di Montichiari quando avrebbe perso il controllo della sua C3. L'ipotesi è che abbia sbandato a causa della pioggia caduta nelle ultime ore che ha reso l'asfalto viscido. Così, il ragazzo è finito per invadere la corsia opposta di marcia schiantandosi frontalmente con un camion.

Poco dopo sono arrivati sul luogo dell'incidente le ambulanze del 118. I sanitari, però, hanno dovuto attendere che i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere liberassero il 22enne dalle lamiere. La parte anteriore della sua Citroen, infatti, era andata completamente distrutta imprigionando il suo conducente.

Il decesso del 22enne e le condizioni del camionista

Una volta fuori dall'abitacolo, il ragazzo è apparso in condizioni disperate. Aveva riportato lesioni gravissime e i sanitari hanno deciso di trasportarlo con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Il 22enne, però, è deceduto durante il tragitto a causa delle ferite rivelatesi troppo gravi.

Alla guida del tir c'era un uomo di 52 anni, il quale non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'auto. Anche lui è stato soccorso dagli operatori del 118, ma ne è uscito illeso. Sul caso ora indagano gli agenti della polizia locale di Guidizzolo, con la collaborazione dei carabinieri di Castiglione, che dovranno chiarire le cause, la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente.