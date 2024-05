video suggerito

Si schianta con la moto contro la fiancata di un’auto nella Bergamasca: muore a 36 anni Matteo Monfrini Matteo Monfrini è morto dopo pochi giorni di ricovero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo scorso 28 aprile il 36enne si era schiantato con la sua moto contro un’auto che si stava immettendo in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Monfrini (foto da Facebook)

È morto Matteo Monfrini, il 36enne di Treviglio (in provincia di Bergamo) rimasto coinvolto in un incidente stradale la scorsa domenica 28 aprile tra Ghisalba e Cologno. Stava percorrendo la provinciale Francesca in sella alla sua moto, quando si è schiantato contro una station wagon guidata da un 71enne che si stava immettendo da una strada laterale. Le condizioni di Monfrini sono apparse subito critiche. Trasportato in ospedale d'urgenza, è deceduto dopo pochi giorni di ricovero.

L'incidente lungo la Francesca

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Bergamo intervenuta sul posto per i rilievi, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18:15 del 28 aprile. Monfrini stava guidando la sua moto di grossa cilindrata lungo la strada provinciale Francesca diretto verso Cologno. Superata una rotatoria, ha passato il ponte sopra il fiume Serio e si è ritrovato di fronte un'auto.

A bordo c'era un 71enne che, con la sua station wagon, si stava immettendo da una via laterale che porta a un agriturismo. La moto di Monfrini ha centrato lo sportello posteriore, facendolo sbalzare per diversi metri.

Il ricovero d'urgenza e il decesso

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. Il 36enne è stato trovato privo di conoscenza e in condizioni critiche. Dopo averlo rianimato e intubato, i sanitari lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Anche il 71enne è rimasto ferito nello schianto ed è stato accompagnato al policlinico San Marco di Zingonia in codice giallo.

Nonostante il ricovero, Monfrini non si è mai ripreso ed è deceduto pochi giorni dopo. I funerali sono stati celebrati ieri, venerdì 3 maggio, a Melzo, nel Milanese, dove era nato 36 anni fa.