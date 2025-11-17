Perde il controllo dell’auto e precipita in un canale nel Mantovano: morto Massimo Bonfante

Massimo Bonfante è l’uomo di 66 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente stradale nel Mantovano. Il 66enne era titolare di un’officina meccanica a Villa Cappella di Ceresara, dove risiedeva.

Si chiamava Massimo Bonfante l'uomo di 66 anni che nel corso di ieri pomeriggio, domenica 16 novembre, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale tra Goito e Marengo, nel Mantovano. Il 66enne era titolare di un'officina meccanica a Villa Cappella di Ceresara (Mantova), dove risiedeva.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 15:08 a bordo di due ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'artigiano viaggiava solo sull'auto quando ne ha perso il controllo ed è finito in un canale dopo aver abbattuto alcuni alberi sul bordo della carreggiata. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo in condizioni gravissime e un'ambulanza lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma dove è deceduto poco dopo. Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso. Stando a quanto riferito, l'incidente potrebbe essere dovuto a un malore o a un attimo di distrazione da parte dell'uomo.