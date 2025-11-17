Perde il controllo dell’auto e precipita in un canale nel Mantovano: morto Massimo Bonfante
Si chiamava Massimo Bonfante l'uomo di 66 anni che nel corso di ieri pomeriggio, domenica 16 novembre, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale tra Goito e Marengo, nel Mantovano. Il 66enne era titolare di un'officina meccanica a Villa Cappella di Ceresara (Mantova), dove risiedeva.
L'incidente
Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 15:08 a bordo di due ambulanze e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Mantova.
Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'artigiano viaggiava solo sull'auto quando ne ha perso il controllo ed è finito in un canale dopo aver abbattuto alcuni alberi sul bordo della carreggiata. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo in condizioni gravissime e un'ambulanza lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma dove è deceduto poco dopo. Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno già svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso. Stando a quanto riferito, l'incidente potrebbe essere dovuto a un malore o a un attimo di distrazione da parte dell'uomo.