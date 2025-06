Perde il controllo della moto cross, si schianta contro un albero e muore: chi era Mustapha Hamidi

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, domenica 8 giugno, un ragazzo di 27 anni si è schiantato con la sua moto da cross contro un albero a Zogno, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'incidente è avvenuto in viale Martiri della Libertà. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Purtroppo il 27enne è morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima si chiamava Mustapha Hamidi.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 21. L'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto e si sarebbe schiantato contro gli alberi che costeggiano la carreggiata per poi cadere violentemente a terra. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero decollato da Sondrio. Il 27enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bianco: era in fin di vita. È infatti morto poco dopo il ricovero.

L'addio degli amici sui social

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Serina che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Dopo averlo fatto e aver accertato che non ci fossero altri veicoli o persone coinvolte, il pubblico ministero ha deciso di non disporre il sequestro della moto da cross.

La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità di Zogno: "Ciao, Musti. Ora vola in alto", hanno scritto alcuni amici sui social.