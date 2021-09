Perde il controllo del trattore e sbatte contro un albero: grave un uomo di 73 anni Un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente con il suo trattore avvenuto a Orezzo, frazione di Gazzaniga (Bergamo): il 73enne ha perso il controllo del trattore finendo fuori strada. Ha riportato diversi traumi al torace e al volto e anche un trauma cranico. È stato trasferito in codice rosso in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Perde il controllo del trattore e rimane gravemente ferito: è successo a Orezzo, frazione di Gazzaniga (Bergamo), nella giornata di oggi, martedì 14 settembre. L'uomo di 73 anni è stato trasferito con urgenza in ospedale in condizioni delicate. Non è ancora chiaro come abbia perso il controllo del mezzo, se per un malore o altri motivi. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della vicenda.

Ha sbattuto contro un albero

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato poco dopo mezzogiorno: in via Dossello sono arrivati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'auto-medica. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che l'uomo era al volante quando, mentre si trovava in curva, è uscito di strada ed è rotolato per diversi metri sbattendo poi contro un albero.

Nello schianto, il 73enne è rimasto schiacciato dal trattore: per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno tirato fuori. Ha riportato un trauma cranico, al volto e al torace. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, i medici hanno valutato che l'uomo dovesse essere trasferito in codice rosso in ospedale. È stato portato al Papa Giovanni XXIII.

Leggi anche Esce a cercare funghi e scompare: trovato morto un uomo di 59 anni

Un altro incidente sul lavoro in provincia di Sondrio

Solo alcuni giorni fa, si è verificato un altro incidente sul lavoro: lungo le piste da sci del Palabione ad Aprica, in provincia di Sondrio, un 65enne è caduto da un ponteggio. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Edolo con un trauma cranico. Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia per la tutela della salute di Mantegna per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.