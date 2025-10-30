Perde il controllo del Suv a Milano, investe un uomo e scappa: arrestato il proprietario dell’auto

Un 40enne è stato arrestato, e posto ai domiciliari, dalla polizia locale di Milano con l’accusa di resistenza. Secondo le indagini, sarebbe il proprietario del Suv che la mattina del 30 ottobre ha investito un 65enne che passeggiava con il suo cane ed è fuggito senza prestargli soccorso.

Questa mattina, giovedì 30 ottobre, un 65enne è stato travolto da un'auto mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane nel quartiere Bande Nere di Milano. Stando a quanto ricostruito, a investirlo sarebbe stato un Suv che, all'improvviso, era salito sul marciapiede e aveva abbattuto i dissuasori della sosta. Dopo lo schianto, il conducente era ripartito senza prestare soccorso all'uomo ferito, ora in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Poco dopo, la polizia locale è riuscita a risalire al proprietario del mezzo, un 40enne che si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare che fosse effettivamente lui alla guida del Suv.

L'incidente si è verificato poco dopo le 7:30 del 30 ottobre nel quartiere Bande Nere. Un Suv Audi stava percorrendo via Caterina da Forlì quando, all'incrocio con via Fornari, ha perso all'improvviso il controllo. Dopo essere salito sul marciapiede e aver abbattuto dei dissuasori della sosta, ha investito un uomo che stava passeggiando con il cane. Rimessosi in carreggiata, si è allontanato senza prestare soccorso. Il ferito, un 65enne, è stato trasportato all'ospedale Policlinico dai sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Ha riportato una frattura alla caviglia e ha una prognosi di 30 giorni.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano che, dopo i primi accertamenti, ha individuato il veicolo coinvolto nell'incidente. Questa appartiene a un uomo di 40 anni, italiano, che nel tardo pomeriggio è stato dichiarato in arresto con l'accusa di resistenza. Le indagini sono ancora in corso per verificare che ci fosse effettivamente il 40enne alla guida del Suv al momento dello schianto.