Al via l’iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell’area: lavori nel 2027

È iniziato l’iter per il nuovo stadio San Siro: è stato approvato lo “stralcio funzionale 1”, con spostamento del Tunnel Patroclo, demolizione parziale e aree verdi. L’avvio dei lavori nel 2027.

Stadio di San Siro a Milano

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È partito l'iter amministrativo che porterà, tra le altre cose, alla realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro, dopo la vendita del Meazza e delle aree limitrofe da parte del Comune a Inter e Milan avvenuta lo scorso 5 novembre (durante la stessa giornata la Procura ha di Milano ha aperto un'inchiesta per turbativa d'asta). L'obiettivo è quello di consentire l'avvio dei lavori nel secondo semestre del 2027.

Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro

Il Comune ha pubblicato oggi, martedì 24 marzo, la determina per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in relazione alla proposta di Piano Attuativo denominato "GFU San Siro".

Nello specifico, come ha spiegato Palazzo Marino, il percorso porterà all'adozione del piano e alla successiva approvazione del cosiddetto "stralcio funzionale 1", che prevede lo spostamento del Tunnel Patroclo (opera pubblica realizzata dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione), la costruzione del nuovo stadio e la parziale demolizione del Meazza. Tale stralcio sarà attuato mediante la presentazione di un PFTE approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta da Regione Lombardia ai sensi della Legge Stadi, previa approvazione del Piano Attuativo sull'intera GFU.

La riqualificazione dell'area di San Siro avrà poi un secondo passaggio che prevede la rifunzionalizzazione della parte conservata dell'attuale stadio, lo sviluppo delle altre funzioni private (terziario e commerciale), la realizzazione delle aree verdi, 80mila metri quadrati dei quali saranno poi ceduti al Comune.

Infine, si legge ancora nella nota diffusa da Palazzo Marino, Regione Lombardia e il Comune di Milano avrebbero condiviso i principali passaggi per l'attuazione del progetto e sottoscriveranno nelle prossime settimane, anche con la partecipazione della società Stadio San Siro Spa., un accordo con l'impegno di chiudere l'iter di approvazione nel tempo utile a consentire l'avvio dei lavori nel secondo semestre 2027.