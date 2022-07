Perde i soldi alla slot machine, la trascina sul marciapiede e ci si siede sopra: denunciato Ha giocato e perso centinaia di euro e, per questo motivo, ha deciso di trascinare fuori dal bar una slot machine e di sedercisi sopra: l’episodio si è verificato a Garbagnate Milanese. L’uomo è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Un episodio singolare e al limite dell'assurdo. Nei giorni scorsi, a Garbagnate Milanese, comune in provincia di Milano, alcuni cittadini hanno assistito a una scena che per certi aspetti potrebbe sembrare addirittura esilarante: un uomo, dopo aver perso alla slot machine, ha deciso di trascinarla fuori dal bar sedendosi poi sopra.

I carabinieri hanno identificato l'uomo

L'atto gli è però costata una denuncia: in base alle informazioni pervenute dopo la denuncia, il tutto è accaduto fuori da un bar di via Milano dove, sotto gli occhi stupiti del titolare e dei clienti, sono poi intervenuti i carabinieri. Questi ultimi, una volta capito cosa era accaduto, hanno prima di tutto provato a calmare l'uomo e poi portato avanti l'iter e gli accertamenti del caso.

L'uomo aveva giocato e perso centinaia di euro

In base a quanto ricostruito dai militari, l'uomo – che non sembrerebbe avere alcun tipo di precedente penale -avrebbe giocato centinaia di euro perdendole poi tutte. E proprio per questo motivo, è andato in escandescenza decidendo poi di prendersela con la slot. Era talmente arrabbiato che, anche una volta che i carabinieri sono intervenuti, li avrebbe anche insultati.

Leggi anche Cosa sta succedendo tra Letizia Moratti e Attilio Fontana?

È stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale

I militari non si sono fatti intimidire e hanno proceduto immediatamente con l'identificazione. L'uomo – di cui non si conoscono le generalità – adesso dovrà rispondere, come riporta il giornale locale "Il Saronno", di diverse accuse: il suo atto infatti gli è costato non solo una denuncia per danni, ma anche un'altra per oltraggio a pubblico ufficiale.