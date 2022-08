Dichiara di avere otto figli per avere i sussidi, ma in realtà ne ha soltanto due Ha dichiarato di essere padre di otto figli pur di ricevere i soldi previsti per le famiglie numerose. Denunciato un uomo a Treviglio.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva avere un sussidio economico a tutti i costi. Per questo ha dichiarato di essere padre di otto figli, quando a casa ne ha soltanto due. Così è finito ora nei guai un uomo residente a Treviglio, nella Bergamasca. Lo ha scoperto lo stesso Comune, che – come riporta l'agenzia stampa Ansa – lo ha poi denunciato alla Guardia di Finanza.

La truffa

Pur di poter ricevere i sussidi previsti per le famiglie numerose, quali ad esempio il reddito di cittadinanza, aveva dichiarati di avere ben 6 figli in più di quanti ne avesse. Una truffa che è durata ben poco, fino a quando non sono entrati in funzione i controlli previsti per questa tipologia di aiuti statali, che hanno subito portato alla luce la truffa.

L'inganno è, infatti, stato subito individuato dal Comune di residenza dell'uomo, "attraverso – come ha precisato il vicesindaco con la delega ai Servizi sociali Pinuccia Prandina – il controllo della dichiarazione Isee e la situazione anagrafica".

Così l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria e ora dovrà rispondere dei reati a lui contestati.