Perché la Lombardia resta bianca nonostante il record di contagi Nonostante il record di quasi 13mila contagi in un giorno, la Lombardia resta in zona bianca la prossima settimana. Ecco il parametro che la “salva”.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

La Lombardia, secondo i dati del monitoraggio settimanale, che domani saranno analizzati dalla cabina dell'Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute, ha valori da zona bianca, come annunciato dallo stesso presidente della regione Attilio Fontana. Eppure, proprio oggi si segna il record assoluto di contagi in 24 ore dall'inizio della pandemia, quasi 13mila. Com'è possibile?

I parametri per entrare in zona gialla

Quali sono oggi i valori per passare dalla zona bianca alla zona gialla? A permettere alla Lombardia di non passare in zona gialla è il dato che riguarda l'occupazione di posti letto Covid nei reparti di area medica degli ospedali. Questo rimane, anche se di poco, inferiore alla soglia di allerta, al momento fissata al 15 per cento. Gli altri parametri invece, che riguardano l'incidenza settimanale di nuovi casi ogni 100mila abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva dai pazienti Covid, sono oltre la soglia d'allerta. Nel passaggio dalla zona bianca alla zona gialla, uno dei cambiamenti è quello che riguarda l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, misura che di fatto, come annunciato anche dal governatore lombardo, è stata già introdotta in alcune città lombarde (come Milano e Bergamo) e che sarà obbligatoria anche nel resto della Lombardia: "Come previsto dalla norma che sarà inserita nel nuovo Decreto Legge che il Governo si appresta a varare, si dovrà usare la mascherina all’aperto" ha infatti annunciato Fontana.

Una zona bianca che in realtà è già una zona gialla

Di fatto, quindi la zona bianca della prossima settimana sarà già una sorta di zona gialla. La vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine del brindisi di Natale con la stampa aveva detto che la questione zona bianca era importante dal punto di vista psicologico per sottolineare l'efficacia della campagna vaccinale. Ma la variante Omicron, ormai già al 40 per cento dei tamponi positivi sul territorio regionale, ha già scombinato tutte le precedenti previsioni sull'ondata, con la sua contagiosità ancora maggiore rispetto alla variante Delta e la sua incidenza soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione. E di fronte ai dati la psicologia può poco.