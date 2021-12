Altro record di contagi in Lombardia: in 24 ore registrati 16.044 casi di Covid-19 Nuovo record di contagi in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.044 casi di Covid-19 dopo i 12.913 segnalati ieri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Altro record di contagi in Lombardia. Dopo quello fatto segnare ieri con 12.913 casi di Covid-19 scovati in appena un giorno, oggi Regione ha fatto sapere che nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnalati ulteriori 16.044 contagi, a fronte di 208.288 tamponi realizzati. Calano i ricoveri, che raggiungono quota 1.400, mentre nelle terapie intensive sono in cura 168 pazienti, in aumento.

Perché la Lombardia resta in zona bianca

Nonostante la situazione critica, appesantita dal fatto che il 40 per cento dei nuovi casi sono riferibili alla temuta variante Omicron, la regione manterrà lo status di zona bianca anche nell'ultima settimana dell'anno. Questo perché in Lombardia non è stata superata la soglia d'allerta relativa all'occupazione dei posti letti in ospedale in terapia intensiva, rispettivamente fissate al 15 e al 10 per cento. L'incidenza, invece, è stata superata da tempo: ogni centomila abitanti, a fronte di un massimo di 50 casi positivi concessi, siamo arrivati a 513. Al superamento anche delle soglie di allerta ospedaliere, la Lombardia passerebbe automaticamente in zona gialla.

Le nuove regole del governo Draghi: discoteche chiuse fino al 31 gennaio

Un passaggio solo d'etichetta, considerate le nuove restrizioni istituite dal governo Draghi che ha reintrodotto l'obbligo di mascherina all'aperto in tutte le varie zone, oltre alla necessità di presentare il green pass rafforzato (ovvero con almeno doppia dose di vaccino o superamento della malattia) per bere un caffè al bancone del bar, salire sui mezzi pubblici o recarsi in palestra, piscina, centri benessere e sale bingo. Il governo ha poi chiuso le discoteche almeno fino al 31 dicembre, vietando inoltre la vendita e la consumazione di cibo e bevande all'interno di cinema, teatri e durante manifestazioni sportive. In questi luoghi e durante questi eventi, i cittadini sono obbligati a indossare le mascherine ffp2, così come sui mezzi.