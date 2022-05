Perché il Comune di Milano ha chiesto 10,7 milioni di euro a Milan e Inter Il Comune di Milano chiederà a Inter e Milan 10,7 milioni di euro basandosi da quanto deciso dalla Corte dei Conti sulla differenza tra l’affitto pagato per San Siro e il costo sostenuto nell’ultimo decennio per lavori di miglioria allo stadio.

A cura di Giorgia Venturini

Ammonta a 10,7 milioni di euro la cifra che dovrà pagare Milan e Inter a Palazzo Marino. O meglio, è quello che il Comune di Milano ha chiesto alle due società di calcio dopo quanto rilevato dalla Corte dei Conti sulla differenza tra l’affitto pagato per lo stadio di San Siro e il costo sostenuto nell’ultimo decennio per lavori di miglioria allo stadio. Come spiega Tuttosport, l'assessore al Bilancio di Palazzo Marino, Emmanuel Conte, procederà con la formalizzazione della richiesta il primo giugno. Nel dettaglio, la convenzione tra le due squadre tornerà a prevedere una verifica quinquennale delle compensazioni tra affitti e lavori e non decennale, come era prevista per il decennio 2010-2020.

Ritardi sulla decisione del nuovo stadio

Intanto il nuovo stadio di Milano ha subito un altro slittamento. Il dossier che Milan e Inter dovevano consegnare tra fine aprile e i primi giorni di maggio non arriverà prima di metà giugno: si tratta del fascicolo con i documenti necessari per l'avvio del dibattito pubblico che le due società intendono consegnare solo dopo aver incontrato il coordinatore. In questo modo avrebbero la possibilità di modificarlo già in base alle sue richieste. Tutto quindi è ancora in sospeso. Nel frattempo, il Comitato "Sì Meazza", impegnato nel difendere la Scala del calcio dall'abbattimento, ha annunciato una nuova assemblea pubblica prevista per oggi 28 maggio al cinema Anteo. "Siamo a un punto di svolta – scrive su Facebook – occorrono nuove iniziative per far andare avanti la salvaguardia e l'ammodernamento dello stadio Meazza". Tra le incognite ancora sul tavolo c'è quella della posizione del Milan: la cessione della società sembra ormai questione di giorni, potrebbe arrivare infatti poco dopo la chiusura del campionato.