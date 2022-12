Perché centinaia di persone sono in coda davanti a un negozio a tempo nel centro di Milano Preso d’assalto il temporary shop a Milano (in piazza Mercanti) di Shein, il colosso della moda low cost cinese che ultimamente sta facendo discutere tutto il mondo. Oggi fino alle 19 l’ultimo giorno d’apertura.

Una coda infinita. Apre solo per pochissimi giorni, giusto in tempo per i regali di Natale, il temporary shop di Shein, il colosso cinese della moda low cost diffuso in 220 Paesi al mondo che ultimamente sta facendo discutere tutto il mondo. E il negozio a tempo nel palazzo Giureconsulti di piazza dei Mercanti a Milano, aperto ancora fino alle 19 di oggi, viene letteralmente preso d'assalto dai milanesi, dai lombardi e dai turisti che in questi giorni stanno invadendo le vie del centro.

Il negozio di capi low cost e l'angolo dedicato ai social

Ingressi contingentati, file chilometri, clienti in paziente attesa. Non è solo un negozio ma un piccolo evento, con sezioni dedicate allo shopping di vestiti o accessori e un angolo "social friendly", per scattare foto ricordo con indosso i capi del brand asiatico che ha raggiunto la valutazione di 100 miliardi di dollari. Pezzi dai prezzi stracciati, spesso sotto i 10 o 20 euro per ogni categoria di prodotto, disegnato con particolare attenzione ai trend del momento. Un modo per accaparrarsi il bottino dei regali natalizi ad amici e parenti senza spendere cifre a due zeri: maglioni o pigiami di seta a 15 euro, vestiti lunghi da sera a 19 euro, borsette del tutto simili a quelle più iconiche delle firme d'alta moda a 30 euro. Per la gioia del consumatore.

L'inchiesta shock dentro le fabbriche di Shein in Cina

Il prezzo reale è infatti quello nascosto, che sta pian piano emergendo dalle ultime inchieste che riguardano le fabbriche dell'ecommerce Shein in Cina. L'ultimo report shock di Channel 4, oltre all'utilizzo di materiali scadenti e sostanze chimiche per realizzare i capi, denuncia soprattutto gravissime violazioni dei diritti umani prima che dei lavoratori: ritmi di lavoro insostenibili di 18 ore al giorno (e uno solo di riposo al mese), 500 euro di stipendio per produrre 500 capi al giorno, dipendenti costrette a lavarsi i capelli in pausa pranzo. Ogni errore dei dipendenti verrebbe inoltre "tassato", sottraendo due terzi del già misero salario giornaliero.