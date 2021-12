Pedrengo, incidente tra jeep e ambulanza: feriti tre volontari della Croce rossa, uno è grave Incidente nella notte della Vigilia tra una jeep e un’ambulanza a Pedrengo, nella Bergamasca. Sul mezzo di soccorso tre volontari della Croce rossa di Entratico che rientravano da un intervento. Ferito anche il conducente della jeep.

A cura di Francesco Loiacono

L’ambulanza coinvolta nell’incidente (Foto: Facebook)

Tornavano dal lavoro, dopo aver prestato soccorso a chi ne aveva bisogno, quando la loro ambulanza si è scontrata frontalmente contro una jeep. Tre soccorritori volontari della Croce rossa di Entratico, nella Bergamasca, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Pedrengo, sulla strada provinciale della Valseriana. Lo schianto si è verificato poco dopo mezzanotte, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza.

Quattro in totale i feriti

Non sono ancora chiare le cause: sulla dinamica indagano i carabinieri, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso del 118 sul luogo dell'incidente, la ex strada statale 671. Quattro in totale i feriti: i più gravi sono il conducente della jeep, un uomo di 34 anni portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico commotivo e traumi al volto e agli arti, e il conducente dell'ambulanza. Quest'ultimo, 66 anni, nello scontro ha riportato fratture multiple a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso nello stesso nosocomio.

In ospedale sono finiti anche altri due soccorritori volontari: un 43enne e una 31enne. Entrambi sono stati portati in codice giallo alla clinica Gavezzeni di Bergamo, il primo con un trauma toracico e la seconda con traumi al volto, a una gamba e a una spalla. Non ci sono altre persone coinvolte: al momento dell'incidente l'ambulanza non stava trasportando feriti.

I post della Croce rossa

Tanti i messaggi di solidarietà ai soccorritori coinvolti nello schianto. Proprio poche ore prima che si verificasse l'incidente, la Croce rossa di Milano aveva dedicato un post su Facebook a tutti i volontari impegnati in servizio durante la notte della Vigilia: "Ai volontari e alle volontarie CRI che anche questa notte rinunciano al calore di casa per prendersi cura delle persone più fragili. Agli operatori delle tante associazioni umanitarie impegnate per la nostra comunità. Al personale sanitario, a chi opera nelle case di cura, a chi è di servizio in ambulanza e a chi sta servendo un tè caldo a una persona senza dimora. A chi veglia nelle centrali operative, a chi vigila nelle strade, a chi è di turno in caserma. A chi ogni giorno garantisce ascolto, ristoro, solidarietà. A tutti voi, a tutti noi… Buone feste!". Dopo la notizia dell'incidente è invece arrivato il commento della sezione bergamasca della Cri: "Da tutti noi un forte abbraccio all'equipaggio coinvolto e l'augurio di una pronta guarigione".