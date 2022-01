Tragico incidente a San Donato Milanese: morta una donna di 38 anni, grave la madre Una donna di 38 anni è morta e la madre, 65enne, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sulla Paullese a San Donato Milanese. La loro auto si è scontrata contro una vettura sulla quale di trovavano tre ragazzi, rimasti feriti in modo lieve.

A cura di Francesco Loiacono

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio, a San Donato Milanese, alle porte di Milano. Una donna di 38 anni è morta e la madre, una signora di 65 anni, è in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata contro un'altra vettura con a bordo tre giovani di 19, 24 e 27 anni, rimasti a loro volta feriti ma in modo lieve.

Lo schianto sulla Paullese, all'incrocio con via Moro

Lo schianto, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 19.30 sulla Paullese, all'incrocio tra la strada provinciale e via Moro. La causa dello scontro potrebbe essere stata una precedenza non rispettata, anche se la dinamica è al vaglio della polizia locale. L'impatto è stato comunque molto violento tanto che l'auto sulla quale viaggiavano la vittima e la madre, una utilitaria, è finita sullo spartitraffico che divide le due corsie.

Per la donna non c'è stato niente da fare: ferita gravemente anche la madre

Sul posto il 118 ha inviato cinque ambulanze e un'automedica: i soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti ma per una di loro, la 38enne, non c'è stato purtroppo niente da fare. La madre della vittima è stata portata in ospedale in gravi condizioni mentre i tre ragazzi a bordo dell'auto, che stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno" dopo l'incidente avrebbero provato ad allontanarsi a piedi, non hanno riportato gravi conseguenze. A non rispettare la precedenza sarebbe stata proprio l'auto, una station wagon, sulla quale viaggiavano i tre giovani: saranno le indagini della polizia locale a dover chiarire esattamente responsabilità e dinamica del tragico episodio.