Bambino regala il suo salvadanaio alla Croce Rossa la vigilia di Natale: i volontari lo premiano Un bambino la vigilia di Natale ha donato il suo salvadanaio ai volontari della Croce Rossa per permettere ai bambini meno fortunati di avere anche loro un dono. La Croce Rossa lo premia e lo nomina volontario ad honorem.

A cura di Giorgia Venturini

Un bambino la notte di Natale si è presentato alla Croce Rossa di Cermenate, in provincia di Como, per donare tutti i soldi del suo salvadanaio ai volontari. Per rendere magico il giorno di Natale: il piccolo ha pensato infatti di contribuire così a permettere che anche i bambini meno fortunati avessero un dono la mattina del 25 dicembre. Così si è presentato al centro pacchi della Croce Rossa per consegnare i suoi risparmi. Autore di tanta generosità è il bimbo di 6 anni Kolton Ndoj: un gesto che lo ha promosso a "volontario ad honorem". La premiazione è avvenuta il 29 dicembre alla presenza dei genitori e degli altri volontari alla sede della Croce Rossa del paese comasco. "In occasione della nostra assemblea di Comitato, abbiamo premiato il giovane Kolton, che la vigilia di natale si è presentato presso il nostro centro pacchi al Gigante di Vertemate, offrendoci il suo salvadanaio a favore dei bambini poveri! È stato insignito della qualifica di giovane volontario CRI ad honorem! È stato un onore averlo tra noi", si legge sulla pagina Facebook della Croce Rossa di Cermenate.

La commozione dei volontari

La consegna del salvadanaio è avvenuta nel centro commerciale a Vertemate, in provincia di Como: qui i volontari impacchettavano i regali in cambio di una donazione per le famiglie meno fortunate. Quando i volontari hanno visto arrivare Kolton si sono commossi: da qui l'invito ufficiale a prendere parte alla loro assemblea dove sarebbe avvenuta la premiazione. E così è stato. In cambio oltre alla "carica" di volontario ad honorem il bambino ha ricevuto anche il modellino di una ambulanza. Il piccolo era entusiasta e lo sono stati anche i bambini che per merito suo hanno ricevuto un bellissimo regalo per Natale.