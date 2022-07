Paura nella notte a Milano, uomo accoltellato al collo durante una lite in strada Un uomo di 30 anni è stato accoltellato al collo e al volto durante una lite nella notte avvenuta in strada a Milano con un’altra persona.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di paura a Milano nella notte. In via Stamira d'Ancona, zona Turro, un uomo di 30 anni è stato accoltellato al culmine di una lite con un altro bene. Dalle prime informazioni, la violenza è avvenuta attorno alle 4: l'uomo è stato ferito al volto e al collo con una serie di fendenti dopo un'accesa lite. Subito è stato dato l'allarme al 118.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Sul posto sono intervenute con la massima urgenza tre ambulanze e un'automedica: dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato ricoverato al Niguarda in codice rosso. Non dovrebbe essere però in pericolo di vita. Non sarebbe però l'unica persona ferita: nella discussione e colluttazione è rimasto ferito un altro uomo. Si tratterebbe di una persona di 35 anni: anche lui non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato traumi lievi e alcune ferite alla mano. La sua posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Ora sull'accaduto stanno indagando gli agenti della Questura di Milano. Resta ancora da capire se il 35enne sia l'aggressore oppure se ci sia un terzo uomo che è riuscito a fuggire. Fondamentali saranno le indagini della Questura. Di grande aiuto potranno essere le immagini della telecamera di video-sorveglianza della zona.

Altro accoltellamento in stazione Centrale

Lo scorso giugno un uomo di 41 anni è stato accoltellato davanti alla stazione Centrale di Milano. L'uomo non è in pericolo di vita, ma ha riportato una grave ferita all'altezza della scapola sinistra. L'agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente, una volta arrivati e constate le sue condizioni, lo hanno trasferito in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.