Paura in centro a Milano, due esplosioni e poi il fumo da una ex sala scommesse Due esplosioni si sono sentire in piazza Gerusalemme a Milano. Subito dopo i cittadini hanno visto del fumo uscire da una ex sala scommesse. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di panico in piazza Gerusalemme a Milano nel pomeriggio di oggi sabato 25 giugno. Qui si sono sentiti due forti boati provenire da una ex sala scommesse, con la saracinesca chiusa da inizio pandemia. Poco dopo il fumo uscire dall'edificio. Cosa sia successo è ancora tutto da capire. Certo è che i passanti si sono subito allarmati e hanno chiamato i vigili del fuoco. Preoccupazione anche per i tanti milanesi che si trovavano nel vicino mercato di via Fauché. Dopo pochi minuti sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare la saracinesca per permettere così di entrare e capire le cause del fumo.

Il fumo provenire all'interno del negozio

I vigili del fuoco hanno subito messo in azione le loro auto pompe per spegnere immediatamente qualche principio di incendio. Al momento non risultano feriti. Resta però ancora tutto da capire cosa sia successo all'interno del negozio ormai abbandonato da più di due anni. I pompieri stanno cercando di capire cosa abbiamo provocato le due forti esplosioni.

Uomo travolto da una gru

Altri momenti di pausa sempre nelle vie centrali di Milano: un operaio è stato soccorso in arresto cardiaco: pochi secondi prima era stato travolto dal cestello di una gru. Il pezzo della gru è precipiato da un'altezza di 15 metri su un camion in via Manfredini colpendo l'uomo che fin dalle prime ore della mattina era impegnato con un trasloco. Ad arrivare per primi sul posto sono stati gli agenti di polizia locale che hanno praticato subito le manovre di rianimazione. Pochi secondi dopo sono stati raggiunti da medici e paramedici che hanno stabilizzato l'uomo sul posto prima del trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è ricoverato in pericolo di vita. La polizia sta indagando su quanto accaduto.