Terribile scontro tra due tir sull’A21: forti esplosioni e un’enorme colonna di fumo, un ferito Due forti esplosioni, una colonna di fumo e un ferito: è questo quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, sull’autostrada A21 dove due tir si sono scontrati.

A cura di Ilaria Quattrone

Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, a Casteggio, comune in provincia di Pavia. Dalle immagini e video circolate sui social, è possibile notare come si sia formata una gigantesca colonna di fumo che è rimasta visibile per diversi chilometri. Non è chiaro se vi siano persone decedute. Al momento si sa solo che c'è un ferito.

Dopo l'impatto si sono verificate due forti esplosioni

L'incidente è avvenuto attorno alle 17: due camion si sarebbero infatti scontrati sull'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia all'altezza del casello di Casteggio. A causa dell'impatto, si sono verificate due forti esplosioni che hanno dato origine a un incendio. Le fiamme hanno immediatamente avvolto le motrici di due tir. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato a questo terribile scontro: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per poterle ricostruire.

Trasferito in ospedale per degli accertamenti un uomo di 60 anni

Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stata chiusa l'autostrada in entrambe le direzioni. Questo ha ovviamente causato dei disagi a tutti i cittadini che percorrevano la zona. Oltre alla polstrada, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo e a rimuovere i mezzi pesanti così da poter riaprire la strada in totale sicurezza. Presenti anche gli operatori sanitari del 118: i medici e i paramedici hanno soccorso uno dei camionisti rimasto ferito. Si tratta di un uomo di 60 anni che è stato poi trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia.