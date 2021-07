Paura a Seriate, camion prende fuoco all’uscita del casello autostradale Oggi lunedì 19 luglio verso le 9.30 di mattina un camion ha preso fuoco appena fuori dall’uscita del casello autostradale di Seriate, in provincia di Bergamo. Le fiamme sono divampate sul lato anteriore del mezzo pesante. Paura per l’autista che, stando alla prime informazioni, ha fatto in tempo a scendere. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco.

A cura di Giorgia Venturini

Fiamme alte appena fuori dal casello autostradale di Seriate, in provincia di Bergamo. Qui un camion ha preso fuoco questa mattina attorno alle 9.30: le fiamme sono divampate sul lato anteriore del mezzo pesante. Paura per l'autista che, stando alla prime informazioni, ha fatto in tempo a scendere.

L'intervento immediato dei vigili del fuoco

L'allarme è stato lanciato oggi lunedì 19 luglio appena dopo che l'autista del mezzo è uscito dal casello: subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Le fiamme però avevano già avvolto gran parte del camion che aveva fatto in tempo però ad accostarsi a lato della carreggiate. Nessuno, come riportano anche i media locali, risulta essere coinvolto nell'incidente: l'autista infatti è riuscito a scendere in tempo. I vigili hanno spento il fuoco e messo in sicurezza il mezzo pesante.

Altro camion ha preso fuoco sull'autostrada A8

Solo lo scorso 29 giugno una colonna altissima di fumo si era innalzata nella zona Ovest di Milano. A causare il fumo è stato un camion che ha preso fuoco sull'Autostrada A8, a poca distanza dal casello autostradale. Ignote le cause delle fiamme, che hanno completamente avvolto il mezzo: per ore è stato in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Ieri 18 luglio invece attorno alle 4 del mattino un'auto sulla quale viaggiavano due ragazzi di 19 e 27 anni ha sbandato per cause da accertare e si è schiantata contro un palo della luce. La vettura, un'utilitaria, ha proseguito la sua corsa finendo sui binari del tram e in seguito ha preso fuoco, con ancora a bordo i due ragazzi. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre in tempo i due giovani, ora ricoverati in gravi condizioni.