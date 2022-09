Paura a Rescaldina per il vento, alberi cadono come birilli e distruggono le auto: danni ad alcune case A Rescaldina (Milano) vento forte ha abbattuto alcuni alberi che nella notte di oggi hanno distrutto diverse auto: i vigili hanno quindi operato tutta notte.

A cura di Ilaria Quattrone

Il forte vento di ieri sera, venerdì 16 settembre, ha provocato diversi danni nella provincia di Milano. In particolare modo a Rescaldina, dove diversi alberi si sono abbattuti su alcune automobili, distruggendole. Sembrerebbero non esserci feriti: i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta notte in decine di interventi per ripristinare nel minor tempo possibile la normalità.

I tetti danneggiati dalle raffiche

L'episodio, in base alle prime informazioni diffuse, si è verificato nella notte intorno alle 4. Due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenute per sposare gli alberi caduti in strada. Non è chiaro quante auto siano state coinvolte e quanto ammontino i danni.

Le richieste non si sono fermate: tanti cittadini hanno telefonato perché le raffiche avevano divelto le grondaie e provocato danni ad alcuni tetti di diversi appartamenti. I vigili del fuoco, fino alla mattinata di oggi, hanno provveduto a mettere tutte le zone in cui sono intervenuti in sicurezza.

Non era stata diramata alcuna allerta meteo per vento forte

Eppure nella giornata di ieri, venerdì 16 settembre, non era stata diramata alcuna allerta meteo per vento forte nel nodo idraulico milanese. Fortunatamente non sembrerebbero essersi registrate persone ferite.

L'episodio ha però spaventato la popolazione soprattutto perché arriva il giorno successivo il drammatico evento avvenuto nelle Marche dove, a causa di un'alluvione, hanno perso la vita undici persone e tre risultano essere disperse. Una tragedia che ha colpito la popolazione per la violenza dell'evento e l'elevato numero di morti.