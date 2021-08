Paura a Pavia: infastidito dal troppo rumore provenire dal bar, impugna il fucile e spara Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver sparato con un fucile da caccia verso un bar perché infastidito dal troppo rumore provenire dal locale. Fortunatamente il proiettile ha raggiunto l’altezza degli alberi di oltre 4 metri, non provocando così feriti. L’uomo è stato immediatamente denunciato.

A cura di Giorgia Venturini

Era stanco del rumore provenire dal bar vicino così ha impugnato il fucile e ha sparato contro i tavolini del locale. È successo nella località di Canarazzo, alle porte di Pavia, nella serata di ieri martedì 3 agosto. Stando alle prime informazioni, a sparare è stato un uomo di 50 anni, nonché custode delle barche ormeggiate all'imbarcadero sul fiume Ticino.

L'uomo è stato subito denunciato

Il 50enne era infastidito dalle chiacchiere provenire dal bar tanto da decidere di impugnare un fucile da caccia e sparare contro i tavolini del locale. Fortunatamente il proiettile ha raggiunto l'altezza degli alberi di oltre 4 metri, non provocando così feriti. Solo un cliente del bar ha accusato un malore, molto probabilmente per il forte spavento: è stato soccorso e le sue condizioni non sono gravi. Subito sono state allertate le forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'accaduto: la polizia ha immediatamente denunciato l'uomo che ha sparato. Ora dovrà chiarire l'esplosione del colpo di arma da fuoco e anche la detenzione illegale del fucile da caccia. Dai successivi accertamenti è anche emerso che l'arma con cui ha sparato non è di sua proprietà.

A Brescia parte un colpo di pistola in un bar

Un episodio che ricorda quello accaduto pochi giorni fa in un locale del Villaggio Violino a Brescia. Qui un 53enne si era presentato al bar e si era vantato con gli amici del suo nuovo acquisto: una pistola acquistata illegalmente da uno straniere all'ippodromo di Varese per poche centinaia di euro. Proprio quando erano dentro al locale il 53enne per dimostrare che non si trattava di un arma giocattolo ha sparato prima un colpo in aria e poi ha appoggiato l'arma sul tavolino con il colpo in canna. Così è partito un proiettile che ha centrato l'amico. Fortunatamente anche qui le conseguenze non sono state drammatiche. Il 53enne è stato poi denunciato dalle forze dell'ordine.