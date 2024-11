video suggerito

Passo indietro di La Russa su Maurizio Lupi candidato sindaco di Milano: “Nessuna indicazione da parte mia” Ignazio La Russa fa dietrofront sull’endorsement pubblico al leader di Noi Moderati. “Ho espresso grande stima per Maurizio Lupi ma ne discuteremo tutti insieme. Non è neanche del mio partito”. Mentre Forza Italia fa il nome di Letizia Moratti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sui giornali ho letto che ho indicato il futuro sindaco di Milano. Ho espresso grande stima per Maurizio Lupi, ma so benissimo che ne discuteremo tutti insieme per avere il nome più opportuno". Così Ignazio La Russa fa dietrofront sull'endorsement pubblico al leader di Noi Moderati, avvenuto due giorni fa sul palco di un evento. "Non è nulla che mi si può attribuire come indicazione sul sindaco, non è nemmeno del mio partito", ha messo in chiaro oggi il presidente del Senato. "Poi lui come politico è molto adatti, come altri".

E così via libera nel centrodestra al toto nomi in vista delle prossime elezioni comunali a Milano, l'appuntamento elettorale del 2026 che segnerà inevitabilmente la fine dell'era Beppe Sala (al secondo e ultimo mandato). Dopo il passo indietro del numero due del governo Meloni, adesso, c'è già un profilo che pian piano avanza ai piani alti, spinto dal coordinatore regionale di Forza Italia Alessandro Sorte. È quello di Letizia Moratti, ex sindaca (e ultima esponente del centrodestra a Palazzo Marino, sconfitta proprio dal predecessore di Sala Giuliano Pisapia) ora europarlamentare a Strasburgo.

"Tutti possono esprimere preferenze", il commento gelido di La Russa. Mentre, proprio per questo, ancora latita Matteo Salvini, milanese doc e leader della Lega che, dopo aver espresso il presidente di Regione con la riconferma di Attilio Fontana (vincitore nel 2023 proprio contro Moratti, candidata per il Terzo Polo), non si espone in pubblico per quanto riguarda la poltrona di Palazzo Marino. "Ci può essere anche qualcuno che venga dalla società civile, che sarà valutato", sempre La Russa, tagliando corto sul tema.