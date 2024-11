video suggerito

La Russa lancia Lupi come candidato sindaco a Milano dopo Sala: "Ha una grande responsabilità" Il presidente del Senato lancia il leader di Noi Moderati come successore di Sala a Palazzo Marino: "Sei milanese e qui hai una grande responsabilità, Sala non può fare il terzo mandato". Frena Lupi: "Le candidature si decidono insieme"

"Lupi, tu sei milanese e hai grande responsabilità nel partito e a Milano. Non so quello che succederà. Quel che è certo è che Sala non può più fare il sindaco, il terzo mandato non c'è".

Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell'evento Con centro popolare, Noi Moderati cresce. Parole che sembrano una vera e propria investitura politica nei confronti del leader di Noi Moderati, presente a Palazzo Marino e designato dal numero due del governo Meloni come prossimo candidato sindaco per il post Beppe Sala, primo cittadino del centrosinistra al secondo (e quindi ultimo) mandato a Milano.

Una partita apparentemente lontana ma cruciale per il centrodestra cittadino e non solo, che vuole provare a cambiare il corso delle precedenti legislature di centrosinistra inaugurate nel 2011 da Giuliano Pisapia. "L'alternativa è la sinistra a Milano che senza Sala, qualunque scelta farà, peggiorerà ancora", ancora La Russa. "Se non altro Sala ha potuto tentare di mettere, sopra una accozzaglia di posizioni politiche spostate a sinistra, una specie di velo che era rappresentato dal suo mandato di uomo di centro. Senza Sala sarà ancora peggio. Quindi, caro Lupi, tu che sei milanese, hai una responsabilità anche in quel campo. Ne parleremo con calma".

Replica cauto Maurizio Lupi, frenando così facili entusiasmi. "Le candidature si decidono insieme, e nei prossimi mesi lo faremo presto. Ci vuole il tempo necessario per preparare una proposta di governo credibile per il centrodestra, non solo a livello nazionale ma anche per la città di Milano. Ovviamente apprezzo la stima che La Russa ha nei miei riguardi, ma vedremo che cosa accadrà".