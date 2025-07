Passante chiuso tra Milano Rogoredo e Certosa/Bovisa, metro e mezzi gratis con il biglietto del treno: come funziona

A partire da lunedì 28 luglio fino a domenica 24 agosto il passante ferroviario tra le stazioni di Milano Rogoredo e Milano Certosa/Bovisa sarà chiuso per permettere alcuni lavori sulla linea. Nel periodo interessato, le stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria e Segrate non saranno servite dai treni. Grazie a un accordo tra Trenord e Atm, però, chi dovrà raggiungere queste zone potrà prendere gratuitamente la metropolitana utilizzando il biglietto del treno.

Come è possibile usare la metro con il biglietto del treno

In pratica chi non può arrivare nelle stazioni chiuse può acquistare su trenord.it o sull'App un biglietto del treno, un carnet ferroviario, un biglietto aeroportuale o transfrontaliero da o per Milano e utilizzarlo nella metropolitana senza dover comprare un biglietto apposito per la metro o un biglietto integrato (per treno e metro) del servizio STIMB.

In quali stazioni metro e su quali linee bus e tram è valido

Con il QR code dinamico associato al biglietto del treno sarà consentito l'ingresso e l'uscita ai varchi di sette stazioni metropolitane: Garibaldi M2, P.ta Venezia M1, Dateo M4, Forlanini M4, Rogoredo M3, Repubblica M3, Lambrate M2. Da queste stazioni metro è possibile raggiungere le stazioni ferroviarie di Milano Repubblica, Milano Porta Venezia e Milano Dateo.

Con il biglietto del treno sarà possibile viaggiare gratuitamente anche sull'intero percorso del filobus 93, sul tram 2 nella tratta tra Farini/Ferrari-Bausan, sulla 95 nella tratta Rogoredo M3-Corvetto per spostarsi da/per Milano Porta Vittoria e Milano Lancetti.

Quali linee ferroviarie subiranno variazioni per la chiusura del passante

A causa della chiusura del passante verrà modificato il servizio delle linee ferroviarie suburbane S1, S5, S6 e S13. Le linee S2 Seveso-Milano Rogoredo e S12 Milano Bovisa-Melegnano saranno sospese durante il periodo di riduzione estiva. Nello stesso periodo, la linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso non circolerà fra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie.