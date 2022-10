Parte un colpo dal suo fucile da caccia: uomo ferito a una gamba Un uomo è rimasto ferito a una gamba mentre si trovava in una capanno da caccia: dal suo fucile è partito un colpo accidentale. Non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Si trovava in un capanno da caccia quando gli è portato per spaglio un colpo dal suo fucile. Così un uomo di 58 anni si è accidentalmente ferito a una gamba. I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi martedì 4 ottobre verso le 8.30 nella zona del parco delle Fucine di Casto, in provincia di Brescia.

Resta ancora da capire con esattezza se l'uomo stava pulendo il fucile e perché non era inserita la sicura. Certo è che a un certo punto gli è partito un colpo e il proiettile gli è finito nella gamba.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita

Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: immediatamente da Sondrio è decollato un elicottero e altri sanitari e medici sono arrivati con ambulanza e automedica. Così – come spiega Brescia Today – sono intervenuti anche i tecnici del soccorso alpino della Valsabbia.

L'uomo è stato medicato subito sul posto. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza. Poco dopo è stato caricato a bordo dell’elicottero e poi trasportato al Civile con la massima urgenza. Arrivato in codice rosso il 58enne non sarebbe però in pericolo di vita. Per capire tutti i particolari dell'accaduto sono al lavoro i carabinieri di Salò.

Altro uomo ferito da un colpo partito dal fucile dell'amico

Solo quattro giorni fa un altro uomo è rimasto gravemente ferito mentre si trovava nei boschi di Cuvio, comune di appena mille abitanti nella provincia di Milano. Il cinquantenne è stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Anche in questo caso si sarebbe trattato di un incidente. L'uomo si trovava in compagnia di un amico che avrebbe sparato accidentalmente: il proiettile ha raggiunto il cinquantenne a una gamba.