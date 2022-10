Cacciatore ferito alla gamba da un colpo di arma da fuoco: è in gravissime condizioni Un cacciatore è stato ferito a una gamba da un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un amico. I due si trovavano in alcuni boschi della provincia di Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è rimasto gravemente ferito mentre si trovava nei boschi di Cuvio, comune di appena mille abitanti nella provincia di Milano. Il cinquantenne è stato trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Sembrerebbe essersi trattato di un incidente, ma la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il colpo partito da un amico cacciatore

L'episodio si è verificato nella mattina di oggi, sabato 1 ottobre 2022, intorno alle 8. In un primo momento si è pensato a una sparatoria, ma in realtà le cose sembrerebbero andate in maniera diversa. Il cinquantenne è un cacciatore e si trovava in compagnia di un amico che avrebbe sparato accidentalmente. Il proiettile ha raggiunto il cinquantenne a una gamba.

Sembrerebbe infatti – al momento si tratta solo di una ipotesi – che l'uomo sia inciampato e che il laccio del fucile si sia rotto facendo poi partire il colpo. Sono stati chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza della croce rossa.

Il cacciatore ricoverato in gravissime condizioni

Sul posto, considerato che la zona era piuttosto impervia ed era difficile raggiungere il ferito, è intervenuto un elicottero – decollato da Como – che ha trasferito il cacciatore in codice rosso e in condizioni gravissime. Al momento dell'arrivo dei medici, il ferito era cosciente. Sembrerebbe che non sia in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Luino che hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti e svolto i rilievi del caso.