Parte per un’escursione in montagna e non torna più: si cerca Antonio Fratus Si chiama Antonio Fratus, l’escursionista di 57 anni che è scomparso dopo che domenica è uscito per un’escursione sulle montagne della provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Si chiama Antonio Fratus, l'uomo di 57 anni scomparso dalla provincia di Brescia: nessuno ha più sue notizie dalla giornata di domenica 28 maggio quando è partito per un'escursione sulla Corna Trentapassi da Toline, una frazione di Pisogne. La famiglia ha denunciato la scomparsa proprio ieri: i soccorritori stanno infatti perlustrando tutta la zona vicina, ma per il momento non si hanno notizie rassicuranti.

Le ricerche

E infatti da ieri sono attive diverse squadre del soccorso alpino della Lombardia, le unità cinofile, la guardia di finanza e un elicottero dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che è decollato da Brescia. Con loro anche i carabinieri di Chiari. Le forze dell'ordine e i soccorritori stanno svolgendo tutti i rilievi del caso, raccogliendo anche elementi utili a capire cosa possa essere successo e dove sia finito il 57enne, che è originario di Palazzolo sull'Oglio.

Non si hanno sue notizie da due giorni

Non sono stati trovati né effetti personali né altri oggetti che possano far luce su questa sparizione. La preoccupazione maggiore è data dal fatto che domenica è stata una giornata piovosa con temporali e maltempo in generale. E infatti un'altra escursionista, Evelina Tomasoni, è balzata agli onori della cronaca perché colpita da un fulmine che ne ha causato la morte. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni: i soccorritori, di certo, batteranno tutto il territorio alla ricerca di Fratus.