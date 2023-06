Si cerca il signor Antonio, turista 80enne scomparso durante una gira a Laveno Mombello Si cerca da domenica 25 giugno il signor Antonio. L’80enne si trovava in gita con una comitiva a Laveno Mombello (Varese) quando ha fatto perdere le proprie tracce.

Si cerca dalla tarda mattina di ieri, domenica 25 giugno, il signor Antonio. L'uomo, di 80 anni, si trovava in centro a Laveno Mombello, in provincia di Varese, insieme a una comitiva dalla quale si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Appena si sono rese conto della sua assenza, le persone che viaggiavano con Antonio hanno avvertito le forze dell'ordine che hanno fatto scattare subito le operazioni di ricerca.

La sparizione a Laveno Mombello

Le operazioni dell'Unità di Crisi Locale dei vigili del fuoco, insieme alla Protezione Civile, si sono concentrate in un primo momento proprio nel centro storico del paese sulla riva lombarda del lago Maggiore, poi anche negli esercizi pubblici senza trovare traccia del signor Antonio. Per questo motivo, in serata si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco del reparto Lombardia, il Drago 153.

Il signor Antonio ha circa 80 anni, capelli bianchi e occhiali. Al momento della scomparsa indossava una maglia scura a maniche corte, jeans e una borsa a tracolla. L'ultima volta che è stato visto stava imboccando vicolo della Streccia alle ore 12:10.

Gli specialisti al lavoro

Il punto di coordinamento delle ricerche è stato posizionato nel piazzale dei traghetti, dove si sono piazzati anche i membri dell'Unità di comando locale con gli specialisti della Topografia applicata al soccorso, oltre a due squadre di terra, gli specialisti dei Sistemi aeromobile a pilotaggio remoto, i tecnici con L'Imsi catcher necessario per il rintracciamento dei telefoni dei dispersi e il nucleo cinofili. Presenti anche i volontari della Protezione civile e dell'Unità soccorso tecnico.