È morta Evelina Tomasoni, la donna di 53 anni colpita da un fulmine durante un’escursione È morta Evelina Tomasoni, la donna di 53 anni che ieri è stata colpita da un fulmine durante un’escursione sul monte Guglielmo che si trova nel Bresciano.

A cura di Ilaria Quattrone

Evelina Tomasoni è la donna di 53 anni che è morta dopo che nella giornata di domenica 28 maggio è stata colpita da un fulmine sul monte Guglielmo, in provincia di Brescia. La 53enne era stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni erano apparse disperate e, purtroppo oggi, ne è stato dichiarato il decesso.

La donna si trovava in montagna con il compagno per un'escursione

Nel pomeriggio di ieri, la donna si trovava con il suo compagno sul versante del monte Guglielmo tra Pisogne e Zone. Erano precisamente in quota 1.800 metri. Non era la prima volta che i due uscivano insieme per una passeggiata in montagna. Sul suo profilo Facebook, infatti, la 53enne aveva condiviso tantissime foto di escursioni: una passione quindi che la accompagnava da anni.

Purtroppo ieri la coppia è stata sorpresa dal maltempo. In pochi attimi si è scatenato un temporale e la 53enne improvvisamente è stata colpita da un fulmine: l'avrebbe attraversata dalla spalla per poi fuoriuscire dal piede. Il compagno ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti immediatamente medici del 1118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con un elicottero che è decollato da Sondrio.

La donna è morta in ospedale

Le sue condizioni sono apparse gravissime: gli operatori sanitari, infatti, avevano deciso di intubarla sul posto per poi trasferirla d'urgenza all'ospedale di Bergamo dove è stata ricoverata. Purtroppo però i medici non sono riusciti a salvarla. E oggi, infatti, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.