Escursionista colpita da un fulmine durante una passeggiata in montagna: è gravissima È stata colpita in pieno da un fulmine una 53enne di Manerbio (Brescia) impegnata oggi pomeriggio in un’escursione sul monte Guglielmo. In base alle prime informazioni, la scarica elettrica l’avrebbe trapassata entrandole da una spalla e uscendole dal piede.

Escursionista in montagna (foto di repertorio)

Il maltempo l'ha sorpresa nel bel mezzo della sua passeggiata in alta quota. È stata colpita in pieno da un fulmine una 53enne di Manerbio (Brescia) impegnata oggi pomeriggio in un'escursione sulla vetta del monte Guglielmo, Prealpi bresciane, tra tra Pisogne e Zone (località Punta Caravina.

Non le ha lasciato scampo il repentino mutamento delle condizioni meteo, e il cielo che all'improvviso si è ricoperto di nuvole nere: la donna si trova adesso ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In base alle prime informazioni la scarica elettrica l'avrebbe trapassata dall'alto, entrandole da una spalla e uscendole da un piede.

A raggiungerla sono stati i sanitari e gli esperti del Soccorso alpino arrivati sul posto con l’elisoccorso decollato da Sondrio, che hanno recuperato la donna a circa 1800 metri di quota. Dopo averla intubata sul posto, il tentativo estremo di salvarle la vita trasferendola all'ospedale della città orobica: le condizioni dell'escursionista 53enne, però, sono apparse da subito molto gravi. Sul caso, adesso, indagano i carabinieri.