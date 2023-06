Anziano scompare mentre è in gita con un gruppo a Laveno Mondello: da tre giorni si cerca Antonio Da domenica 25 giugno si cerca ancora l’80enne Antonio, l’anziano scomparso mentre era in gira a Laveno Mondello: aveva detto che sarebbe andato a prendere un gelato ma poi non è più tornato.

A cura di Giorgia Venturini

Non si hanno ancora notizie di Antonio, l'80enne in gita con una comitiva a Laveno Mondello, in provincia di Varese, quando si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Si cerca l'anziano da domenica 25 giugno: era andato nel paesino per passare una domenica in compagnia. Di lui però ancora oggi non si sa nulla.

Si cerca ancora Antonio

Da giorni impegnati nella ricerche ci sono i vigili del fuoco e soccorritori. In particolare, gli specialisti dei nuclei Tas (Topografia Applicata al Soccorso), Sapr (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e i cinofili. Così come i volontari della protezione civile. Sul campo sono stati utilizzati anche gli elicotteri per perlustrare la zona dall'alto. Ma al momento purtroppo dei Antonio ancora nulla.

È andato a mangiare un gelato ed è scomparso

A dare l'allarme della sua scomparsa sono stati gli altri membri della comitiva. Agli organizzatori Antonio aveva detto che sarebbe andato a prendere un gelato promettendo però che sarebbe ritornato in tempo per il pranzo al ristorante come da programma. Al locale però lui non è mai arrivato. La chiamata ai carabinieri è stata fatta verso mezzogiorno e mezza: le ricerche si sono concentrate in un primo momento proprio nel centro storico del paese sulla riva lombarda del lago Maggiore, poi anche negli esercizi pubblici senza trovare traccia del signor Antonio. Fin da subito il cellulare dell'anziano risulta non disponibile facendo salire la preoccupazione. I militari hanno diramato un identikit del disperso: "Capelli bianchi e occhiali, al momento della scomparsa indossava una maglia scura a maniche corte e jeans con una borsa a tracolla". La speranza è che Antonia stia bene.