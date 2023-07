Si tuffa nel Po e scompare nell’acqua: si cerca un 50enne Si tratta di un residente a Silvano Pietra, piccolo comune dell’Oltrepò Pavese. Stando a quanto si apprende, si sarebbe tuffato nel fiume intorno alle 18 di oggi.

A cura di Enrico Tata

Il letto del fiume Po (foto da Facebook)

Un uomo di 50 anni è scomparso oggi nelle acque del Po all'altezza di Corana, piccolo comune al confine tra Lombardia e Piemonte. Si tratta di un residente a Silvano Pietra, piccolo comune dell'Oltrepò Pavese. Stando a quanto si apprende, si sarebbe tuffato nel fiume intorno alle 18 e subito sono partite le ricerche da parte dei vigili del fuoco, dei sommozzatori e dei carabinieri. Per il momento, tuttavia, l'uomo non è stato ancora ritrovato.

Non si tratta dell'unica persona scomparsa oggi in Lombardia. Un ragazzo di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore a Laveno Mombello, provincia di Varese. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina. Il giovane si era tuffato nel lago per un bagno notturno e non è più riemerso dall'acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato il 29enne sul fondale e hanno recuperato il corpo. Disperato il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Il ragazzo era già morto e non è stato possibile fare nulla per salvarlo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava in acqua in zona Laveno Mombello, provincia di Varese. Le persone che erano con lui lo hanno visto tuffarsi e non riemergere e per questo hanno avvertito immediatamente i soccorritori. Ancora ignota l'identità della vittima.

Hanno partecipato ai tentativi di soccorso i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, con un'autopompa e un battello pneumatico, e i sommozzatori di Milano. Presenti anche gli uomini della guardia costiera del lago Maggiore e l'elisoccorso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Varese.