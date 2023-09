Parte con il marito per un viaggio per il suo compleanno e muore in un incidente: chi era Elena Radaelli Elena Radaelli, 31 anni, residente a Trezzo sull’Adda (Milano), è morta in un incidente in Albania: era partita per un viaggio in moto con il marito per festeggiare il compleanno della 31enne.

A cura di Giorgia Venturini

Elena Radaelli, foto dalla pagina Facebook "Scoppiati in moto"

Doveva essere un viaggio in moto con il marito come tanti altri. Uno di quelli che avrebbero documentato sulla loro pagina Facebook "Scoppiati in moto". Invece si è trasformato in tragedia: Elena Radaelli, 31 anni, residente a Trezzo sull'Adda (Milano), è morta in un incidente in Albania.

La dinamica dell'incidente

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Elena Radaelli e suo marito erano partiti per un viaggio in moto in Albania. Avrebbero dovuto trascorrere alcune settimane in occasione anche del compleanno di Elena. Lo scorso 19 settembre la 31enne è stata investita da un furgone all'uscita di un bar del campeggio dove lei e il marito si erano fermati per una sosta. La coppia si trovava al confine con l'Albania. Purtroppo la donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Poche ore dopo la polizia ha arrestato l'uomo di 33 anni che era alla guida del furgone.

Chi era Elena Radaelli

Elena era conosciuta anche sui social per la pagina Facebook che seguivano in molti: lei e suo marito raccontavano i loro viaggi in compagnia anche del loro piccolo cane bianco. Elena aveva vissuto prima a Piacenza e poi si era trasferita a Trezzo sull’Adda dove faceva l'operaia. La moto e i viaggi era la sua più grande passione. Tanti i messaggi di cordoglio sulla loro pagina Facebook.