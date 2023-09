Fa un incidente in monopattino: 18enne muore dopo sette giorni di agonia A Lonato (Brescia) un ragazzo di 18 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale: è caduto dal monopattino elettrico. Il giovane è morto dopo una settimana di agonia.

A cura di Ilaria Quattrone

È morto il ragazzo di 18 anni che una settimana fa è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato a Lonato, comune che si trova nella provincia di Brescia. La vittima si chiamava Omar Khalaf ed è morto dopo una settimana di agonia. Sul caso indagano le forze dell'ordine che sta cercando di capire come sia avvenuto l'incidente.

Il ragazzo è caduto dal monopattino elettrico

Il 18enne è stato trovato una settimana fa agonizzante a terra. Era notte e accanto a lui c'era un monopattino: probabilmente è rimasto ferito in seguito a una caduta dal mezzo. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il ragazzo era già in gravissime condizioni ed è stato portato in ospedale dove è rimasto ricoverato per una settimana.

La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza

La polizia stradale di Desenzano, che ha svolto i rilievi, non ha trovato nessun testimone. Hanno svolto i rilievi del caso e acquisito le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza della zona così da poter ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Al momento non sembrerebbero esserci terze persone coinvolte.