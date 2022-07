Parrocchia di Milano in trasferta a Crotone celebra la messa in mare con un materassino come altare Don Mattia Bernasconi e il suo gruppo di ragazzi della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano hanno celebrato la messa in mare dove erano ospiti in un campo di Libera a Isola di Capo Rizzuto.

A cura di Giorgia Venturini

Anche in spiaggia Don Mattia Bernasconi e il suo gruppo di ragazzi della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano non hanno rinunciato alla messa. Si sono organizzati: un materassino come altare sulle acqua del mare della provincia di Crotone. Tutto organizzato per la loro trasferta calabrese in cui don e ragazzi per tutta la settimana sono stati impegnati in un campo di volontariato con Libera, presso la cooperativa Terre Joniche-Libera Terra.

L'idea di celebrare la messa in mare

Sono i giorni di gran caldo qui e quindi Don Mattia ha pensato bene di cercare una zona d'ombra in spiaggia per celebrare la messa. Senza fortuna. Così ha pensato bene di proporre le acque del mar Ionio: tutti i ragazzi hanno accolto con gioia l'idea. E così è stato: in pochi minuti hanno gonfiato il materassino e allestito tutto. A fornire il materassino – come riporta Crotone News – è stata una famiglia che stava anche lei trascorrendo la giornata in spiaggia.

Alla messa hanno partecipato tanti bagnanti

Alla fine Don Mattia ha celebrato messa e dato l’eucarestia per tutti i bagnanti che hanno voluto partecipare. "Ho pensato a Gesù che sale sulla barca di Pietro per poter parlargli", ha spiegato in questo modo la sua decisione. In riferimento invece all'esperienza al campo di Libera sui terreni confiscati alla ‘ndrangheta a Isola Capo Rizzuto ha tenuto a precisare che è stato tutto "sconvolgente": "Molte cose ora appaiono tutte più chiare e limpide". Così esattamente come le acque della Calabria che ha ospitato la parrocchia di Milano per questa messa fuori programma che ha trovato la partecipazione di molti.