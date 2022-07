Celebra messa al mare con un materassino come altare, i fedeli di don Mattia: “È un prete buono” Si spacca la comunità della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano dopo la messa celebrata in mare da don Mattia Bernasconi. Chi lo sostiene e chi invece è più scettico sulle sue reali intenzioni.

Si spacca la comunità della parrocchia San Luigi Gonzaga di Milano dopo la messa celebrata in mare da don Mattia Bernasconi, il prete che ha improvvisato un altare con un materassino e che ora è indagato dalla Procura di Crotone per offesa a confessione religiosa. Alcuni fedeli, intercettati da Repubblica, hanno dato manforte al sacerdote, dicendogli di tenere duro perché "non hai fatto nulla di male". Altri, invece sono risultati un po' più freddi.

I fedeli della parrocchia di don Mattia si dividono sulla messa in spiaggia

Il prete si è scusato con una lunga lettere sostenendo di non aver operato con l'intento di togliere valore ai simboli religiosi seppur avrebbe certamente fatto meglio a valutare diversamente il gesto per non attirare critiche. Don Mattia Bernasconi ha chiesto scusa a tutti coloro i quali si sono sentiti offesi per la funzione improvvisata in spiaggia che in poco tempo è diventata virale sul web tramite alcuni video. Alcuni parrocchiani del Corvetto di Milano hanno difeso il sacerdote. La fedele Maria Luisa ha detto: "È vero, lo hanno criticato, ma è ancora così giovane, lo ha fatto per coinvolgere i ragazzi… lo capisco, se la mettono giù troppo seria, alla messa non ci va nessuno".

Alcuni ragazzi lo criticano: Gli è piaciuto farsi riprendere in un video

A farle eco un'altra parrocchiana: "Io non lo conosco molto bene, ma vengo qui a messa il pomeriggio, è un prete bravo". Qualcun altro, più giovane, invece, lo critica dicendo che il prete "è stato contento di farsi filmare perché vuole essere protagonista. Lo conosciamo bene". Qualcun altro, invece, non prende posizione: "Non è il luogo che conta, che sia mare, fiume o montagna, ma il pensiero che c'è dietro".