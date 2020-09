in foto: Foto di repertorio

È stato fermato e interrogato il presunto aggressore del dipendente di un'azienda ferito da un paio di colpi di pistola ieri, venerdì 25 settembre, a Paratico, in provincia di Brescia. Secondo quanto riferito si tratta di un ragazzo di 22 anni di Villongo. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri ma gli inquirenti, guidati dal pubblico ministero Donato Greco, non avrebbero dubbi: è stato lui ad aprire il fuoco. L'aggredito, un uomo di 38 anni, è stato portato al pronto soccorso di Bergamo dove è stato successivamente ricoverato. Non è in pericolo di vita ed avrebbe già risposto alle domande degli inquirenti.

La sparatoria e la fuga dell'aggressore

I fatti risalgono alla mattinata di ieri quando il dipendente dell'azienda Colombo&C è stato raggiunto dai proiettili sparati dall'aggressore. Secondo le prime informazioni filtrate, l'operaio, un 38enne, è stato sorpreso dal suo aggressore, che i carabinieri ora ritengono essere il 22enne fermato, che dopo avergli sparato si è dato alla fuga a bordo di una Lancia Ypsilon. Gli spari hanno inevitabilmente allertato i colleghi che hanno raggiunto il 38enne e chiamato i soccorsi. L'equipe del 118 mandata sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha fornito le prime cure all'uomo prima di portarlo in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo. Secondo quanto comunicato, l'uomo è sempre rimasto cosciente e non sarebbe mai stato in pericolo di vita. Sul posto erano poi arrivati anche i carabinieri che hanno dato il via alle indagini che hanno portato al fermo del presunto aggressore.