in foto: (immagine di repertorio)

È stato dimesso dall'ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo Simone Martinelli, l'uomo di 38 anni che era stato sparato in azienda dal ex collega Michele Rinaldi. Una sorte non condivisa da Rinaldi, 22 anni di Villongo (Bergamo), che invece rimarrà ancora nel reparto di psichiatria sorvegliato 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine. Quando sarà dimesso, il 22enne sarà trasferito in carcere. Secondo il giudice per le udienze preliminari infatti sussiste il rischio di reiterazione del reato. Dalle indagini condotte dai carabinieri emerge che il 22enne avrebbe pianificato l'aggressione e progettato anche la latitanza. Questa ipotesi è sostenuta dal fatto che quando è stato fermato, Rinaldi aveva con sé uno zaino nuovo e alcuni effetti personali considerati ideali per la fuga. Oltre a questi oggetti, sono stati trovati dei fogli in cui aveva riportato l'orario dei treni e le coincidenze. Con sé anche una pistola e un passamontagna.

Gli spari, l'arrivo dei soccorsi e la fuga

Sono stati momenti di panico e terrore nell'azienda Colombo&C di via Vanzago a Paratico, in provincia di Brescia. Il 25 settembre alle otto del mattino, Martinelli era a lavoro quando il suo ex collega Rinaldi sarebbe entrato in azienda e avrebbe iniziato a sparare per poi fuggire. I proiettili avevano colpito il 38enne alle mani e infatti le sue condizioni, fin dai primi momenti, non erano apparse gravi. Fortunatamente alcuni colleghi hanno sentito gli spari e hanno allertato subito i soccorsi. Mentre le forze dell'ordine arrivavano, Rinaldi è riuscito a fuggire a bordo di una macchina Lancia Y scura, ma è stato poi trovato e fermato.