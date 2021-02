in foto: (Repertorio)

Due fratelli di 32 e 29 anni sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri venerdì 26 febbraio a Parabiago, in provincia di Milano. L'accusa è di lesioni personali aggravate in concorso. Stando infatti a quanto riferito dai carabinieri della stazione di Cerro Maggiore, in provincia di Milano, i due parenti, entrambi nullafacenti e già noti alle forze dell'ordine, verso le 17 di eri hanno aggredito un uomo di 37 anni residente a Nerviano, anche lui pregiudicato, impugnando una chiave per lo smontaggio di pneumatici e colpendolo al volto. E il movente del gesto è riconducibile a motivi sentimentali: i militari nelle ore successive, infatti, hanno scoperto che l'ex fidanzata del più anziano dei fratelli risulta invece uscire ora con la vittima. Motivo che ha fatto scoppia la rabbia al 32enne che poi ha chiesto la complicità al fratello più piccolo.

La vittima dopo l'aggressione è stata soccorsa e trasportata all'ospedale "Mater Domini" di Castellanza, in provincia di Varese, dove qualche ora dopo è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni a causa delle ferite riportate sul volto. Mentre i due fratelli sono stati trattenuti nella cella di sicurezza della caserma in attesa della convalida dell'arresto. Non è il primo arresto per nessuno dei due: solo il 32enne era stato arrestato lo scorso 19 febbraio per violenza e resistenza a pubblico ufficiale sempre proprio dai carabinieri di Cerro Maggiore, intervenuti su richiesta della madre che era stata presa a schiaffi dal figlio. Ora i due fratelli dovranno rispondere di lesioni personali aggravate in concorso.