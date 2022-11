Papà scavalca la recinzione e va a picchiare l’arbitro di una partita di calcio under 15 Durante una partita di calcio di Allievi provinciali 2007, il papà di un giocatore è sceso in campo e ha picchiato l’arbitro. Entrambe le società sono state multate per “comportamenti gravemente offensivi”.

A cura di Enrico Spaccini

Mancano poche giornate alla sosta di Natale. L'Fc Cernusco deve mantenere saldo il primo posto nella classifica degli Allievi provinciali 2007. Quel giorno, allo stadio Gaetano Scirea di Cernusco sul Naviglio, a Milano, ospita il Cassina calcio. Una squadra con un posizionamento ben più insoddisfacente, ma che a fine incontro riesce a tenere il risultato sullo 0 a 0. Dopo il triplice fischio, però, si scatena un parapiglia che coinvolge anche gli spettatori: un genitore scavalca la recinzione e va a picchiare l'arbitro.

Le ammende per le società

Anche la partita stessa non è stata caratterizzata da grande sportività. Due giovani calciatori sono stati espulsi, così come l'allenatore e un dirigente dei padroni di casa. Il referto dell'arbitro datato 19 novembre parla di "comportamento gravemente offensivo" dei tifosi dell'Fc Cernusco nei confronti dell'arbitro. A questo, viene aggiunta la "responsabilità oggettiva relativamente ad aggressione fisica" subita dall'arbitro a fine gara. Per questo motivo, la società è stata multata per 150 euro.

Più bassa l'ammenda per il Cassina calcio, 60 euro, per "comportamento gravemente offensivo".

Le squalifiche

Per quanto riguarda, invece, Luca Migale non potrà sedere in panchina fino al 5 febbraio 2023 per "espressioni ingiuriose". Uno stop molto lungo, quindi, per l'allenatore dell'Fc Cernusco, ma che assume un altro aspetto considerando che dal 5 dicembre al 28 gennaio il campionato è sospeso per la pausa natalizia.

Il dirigente, poi, non potrà assistere alle gare fino al 4 dicembre. I due giovani calciatori espulsi, infine, dovranno scontare una squalifica per tre giornate di campionato.