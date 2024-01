Papà in bici investito a Pavia con la figlia di 3 anni sul seggiolino: andavano all’asilo È successo verso le 7.30 di oggi, martedì 9 gennaio, in via Olevano a Pavia. Il padre, 42 anni, stava pedalando sulla sua bicicletta con la figlia di 3 anni sul seggiolino. Sono stati trasportati entrambi in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Immagine di repertorio

Stava accompagnando la figlia di 3 anni all'asilo sulla sua bicicletta l'uomo di 42 anni che è stato investito intorno alle 7.30 di questa mattina, martedì 9 gennaio, mentre pedalava lungo via Olevano a Pavia.

Padre e figlia, caduti sull'asfalto dopo l'impatto con una macchina di passaggio, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni fortunatamente non risultano particolarmente gravi, anche se tuttora sono in corso gli accertamenti diagnostici per verificare la gravità delle lesioni riportate dai due feriti.

L'automobilista che ha travolto padre e figlia ha immediatamente fermato la propria corsa, e si è subito messo a disposizione dei vigili intervenuti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso su una stretta strada periferica e spesso trafficata, che non dispone di una pista ciclabile. Sulla dinamica dell'incidente cittadino, adesso, indaga la polizia locale di Pavia.