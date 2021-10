Palazzo Marino, Elena Buscemi sarà la nuova presidente del consiglio comunale milanese Il partito democratico ha indicato come nuova presidente del consiglio comunale di Milano Elena Buscemi. Il voto ci sarà domani durante la prima seduta a Palazzo Marino, prevista alle 16.30. Prenderebbe il posto di Lamberto Bertolè, di cui è stata vice negli ultimi cinque anni, che oggi è assessore al Welfare e Salute.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte Foto Facebook

Il Partito democratico ha indicato Elena Buscemi come presidente del consiglio comunale. Si voterà ufficialmente domani, giovedì 21 ottobre, durante la prima seduta a Palazzo Marino. Negli ultimi cinque anni Buscemi è stata la vice di Lamberto Bertolè, di cui prenderebbe il posto, che invece è entrato in giunta, come assessore al Welfare e Salute.

Chi è Elena Buscemi

Milanese, classe 1982, da sempre residente nel quartiere Solari, è stata eletta per la prima volta in Consiglio Comunale nel 2011 e poi nel 2016. Nel 2006 si è laureata in Filosofia con una tesi in Storia del pensiero politico con Nicola Del Corno. Nel 2016 oltre al ruolo di vicepresidente del consiglio comunale aveva ricevuto dal sindaco Sala anche la delega al Lavoro e alle Politiche sociali per la Città metropolitana. "Ho sempre cercato di operare con una forte collaborazione con gli altri soggetti che si occupano di lavoro, formazione e politiche sociali, perché credo sia fondamentale trovare soluzioni comuni per affrontare i problemi – scrive sul suo sito ufficiale – Ognuno per la sua parte, ma verso una stessa direzione".

Dopo l'annuncio della nuova giunta targata Sala, Buscemi aveva augurato su Facebook un buon lavoro a tutti gli assessori: "Buon lavoro a tutte e tutti gli assessori nominati dal Sindaco Beppe Sala. Ai nostri del Pd che conosco e che so faranno bene, ai nuovi entranti delle altre forze politiche e ai cosiddetti ‘tecnici'. Si parte per 5 anni importanti per una Milano che dovrà assolutamente essere una città giusta". Buscemi negli ultimi anni si è conquistata un record particolare: ha celebrato oltre 1.200 matrimoni.