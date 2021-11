Ospitaletto, un uomo di 37 anni aggredisce i vicini di casa: accoltellato un 16enne Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un uomo di 37 anni: l’episodio si è verificato a Ospitaletto, comune in provincia di Brescia. Stando alla prima ricostruzione, il 37enne avrebbe distrutto i mobili dell’abitazione per poi scagliarsi contro la famiglia e aggredire il ragazzo. L’uomo si trova ricoverato agli Spedali Civili di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito da una coltellata dopo un'aggressione avvenuta a Ospitaletto, comune in provincia di Brescia, a opera di un uomo di 37 anni. L'episodio si è verificato tra la giornata di ieri, domenica 31 ottobre, e quella di oggi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Radiomobile di Chiari che hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire la dinamica. Il presunto colpevole è stato arrestato.

L'uomo soffrirebbe di problemi psichici

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", vittima dell'aggressione sarebbe stata una famiglia che vive in una palazzina. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo soffrirebbe di problemi psichici. Al momento si trova ricoverato agli Spedali Civili di Brescia dove è monitorato anche dalle forze dell'ordine. L'aggressione sarebbe avvenuta attorno alle 4 di notte. Il 37enne – che non avrebbe precedenti penali – si è scagliato contro il 16enne e i suoi genitori.

La ricostruzione dei fatti

Dopo aver distrutto i mobili del loro appartamento e distrutto una porta, ha colpito con un coltello il ragazzino. Sul posto sono intervenuti sia i vicini di casa che i carabinieri che hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in caserma. Il 16enne è stato trasferito in ospedale dove è stato medicato e poi dimesso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

